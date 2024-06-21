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Воронова Мария Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воронова Мария Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6874
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Воронов Иван Борисович
Отец - Воронов Борис Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Воронова Мария Матвеевна
Воспр. - Воронов Никанор Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Воронова Мария Алексеевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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