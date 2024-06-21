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Сиденева Татьяна Даниловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сиденева Татьяна Даниловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6873
Роль персоны
Мать
Дата события
12.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Сиденева София Константиновна
Отец - Сиденев Константин Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Сиденева Татьяна Даниловна
Воспр. - Мартынов Алексей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Осокина Прасковья Даниловна, дочь мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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