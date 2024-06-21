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Пупкова Надежда Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупкова Надежда Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6871
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пупкова Надежда Ивановна
Отец - Пупков Иван Петрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пупкова Стефанида Кирилловна
Воспр. - Пупков Петр Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Евдокия Петровна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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