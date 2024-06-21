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Утин Василий Арсениевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Утин Василий Арсениевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6869
Роль персоны
Отец
Дата события
09.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Утин Петр Васильевич
Отец - Утин Василий Арсениевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Утина Анна Яковлевна
Воспр. - Леонов Иона Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Васса Николаевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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