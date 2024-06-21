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Мызгина Агапия Гавриловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгина Агапия Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7884
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Малышев Иван Владимирович
Отец - Малышев Владимир Гаврилович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Мать - Малышева Надежда Матвеевна
Воспр. - Малышев Дмитрий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Мызгина Агапия Гавриловна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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