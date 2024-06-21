Королев Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Михаил Семенович

Королев Михаил Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Королев Михаил Семенович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7883
Роль персоны
Отец
Дата события
30.08.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной ефрейтор
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.08.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Королев Александр Михайлович
Отец - Королев Михаил Семенович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Мать - Королева Татьяна Петровна
Воспр. - Деулин Григорий Тимофеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Пелагея Васильевна, жена мастерового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close