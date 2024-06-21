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Уренцева Марфа Григорьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Марфа Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7881
Роль персоны
Мать
Дата события
28.08.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.08.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Уренцев Иван Евфимиевич
Отец - Уренцев Евфимий Алексеевич, запасной рядовой (Твердышева Казарма д.)
Мать - Уренцева Марфа Григорьевна
Воспр. - Пердакова Феодосия Яковлевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Уренцев Николай Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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