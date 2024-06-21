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Сорокина Александра Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокина Александра Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7880
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.08.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.08.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Гусева Надежда Ивановна
Отец - Гусев Иван Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Гусева Елизавета Семеновна
Воспр. - Сорокина Александра Семеновна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Николай Семенович, запасной унтер офицер (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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