Волков Михаил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Михаил Матвеевич

Волков Михаил Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Михаил Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7879
Роль персоны
Отец
Дата события
27.08.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.08.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Волков Павел Михайлович
Отец - Волков Михаил Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Волкова Прасковья Петровна
Воспр. - Заварзина Татьяна Матвеевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгин Георгий Виссарионович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close