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Коновалова Стефанида Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Коновалова Стефанида Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7877
Роль персоны
Мать
Дата события
26.08.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.08.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Коновалов Александр Евфимиевич
Отец - Коновалов Евфимий Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Коновалова Стефанида Васильевна
Воспр. - Горбунов Кузьма Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Коновалова Анисия Константиновна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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