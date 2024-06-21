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Парова Мария Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Парова Мария Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7876
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.08.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.08.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Курносов Иван Андреевич
Урожд. - Курносов Петр Андреевич
Отец - Курносов Андрей Федорович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Курносова Марфа Петровна
Воспр. - Курносова Серафима Стефановна, жена мастерового
Воспр. - Паров Александр Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Парова Мария Петровна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Уренцев Николай Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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