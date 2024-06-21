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Курчатова Евдокия Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатова Евдокия Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7875
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.08.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.08.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Лаптев Григорий Александрович
Отец - Лаптев Александр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Лаптева Феодосия Ивановна
Воспр. - Курчатова Евдокия Андреевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Лаптев Никита Александрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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