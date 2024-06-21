Масленников Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленников Михаил Яковлевич

Масленников Михаил Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Михаил Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7873
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.08.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.08.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Юловская Милица Николаевна
Отец - Юловский Николай Петрович, дьякон Дмитриевской церкви (Симский завод)
Мать - Юловская Анастасия Дмитриевна
Воспр. - Курчатова Таисия Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Масленников Михаил Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close