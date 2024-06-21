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Осокина Евдокия Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокина Евдокия Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7866
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.08.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.08.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Осокина Евдокия Федоровна
Отец - Осокин Федор Максимович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Осокина Александра Михайловна
Воспр. - Горшков Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Мария Федоровна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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