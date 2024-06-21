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Ураков Яков Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ураков Яков Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7865
Роль персоны
Отец
Дата события
01.08.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.08.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Уракова Евдокия Яковлевна
Отец - Ураков Яков Андреевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Уракова Екатерина Евфимиевна
Воспр. - Соколов Тимофей Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Соколова Олимпиада Лавровна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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