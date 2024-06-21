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Разстегняев Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Разстегняев Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7864
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Разстегняев Василий Иванович
Отец - Разстегняев Иван Петрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Разстегняева Евфросиния Евфимиевна
Воспр. - Курчатова Евгения Михайловна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Полушкин Ананий Филаретович, запасной писарь (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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