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Скарлыгин Павел Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Павел Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7863
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
31.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Напалкова Евдокия Ильинична
Отец - Напалков Илья Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Напалкова Пелагея Филипповна
Воспр. - Летанина Антонина Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгин Павел Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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