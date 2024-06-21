Кручинина София Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКручинина София Харитоновна

Кручинина София Харитоновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кручинина София Харитоновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7862
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд Нижне-ландиховская вол. д. Зубариха
Дата крещения
28.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Кручинин Александр Исаакович
Отец - Кручинин Исаак Харитонович, крестьянин (Владимирская губерния, Гороховецкий уезд Нижне-ландиховская вол. д. Зубариха)
Мать - Кручинина Марфа Николаевна
Воспр. - Кручинина София Харитоновна, крестьянская девица (Владимирская губерния, Гороховецкий уезд Нижне-ландиховская вол. д. Зубариха)
Воспр. - Соколов Петр Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close