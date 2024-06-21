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Орлова Елена Федотовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Орлова Елена Федотовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7860
Роль персоны
Мать
Дата события
26.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Орлов Иван Федорович
Отец - Орлов Федор Алексеевич, крестьянин (Муратовка с.)
Мать - Орлова Елена Федотовна
Воспр. - Булычев Семен Иванович, крестьянин (Владимирская губерния, Муромский уезд с. Карачарово)
Воспр. - Помыкалова Агафия Дмитриевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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