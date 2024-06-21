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Мартынов Федор Платонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынов Федор Платонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7857
Роль персоны
Отец
Дата события
25.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Мартынова Мария Федоровна
Отец - Мартынов Федор Платонович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Мартынова Анна Михайловна
Воспр. - Малафеева Мария Михайловна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Мартынов Дмитрий Платонович, запасной унтер офицер (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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