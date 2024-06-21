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Помыкалов Василий Федотович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалов Василий Федотович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6867
Роль персоны
Отец
Дата события
22.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Помыкалова Мария Васильевна
Отец - Помыкалов Василий Федотович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Помыкалова Евдокия Федоровна
Воспр. - Горшков Андрей Данилович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Евдокия Даниловна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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