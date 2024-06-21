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Кузнецова Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Евдокия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6866
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Харчевников Иван Арсениевич
Отец - Харчевников Арсений Потапиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Харчевникова Анна Ивановна
Воспр. - Кузнецова Евдокия Ивановна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Чертов Трофим Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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