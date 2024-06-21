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Оссовский Михаил Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Оссовский Михаил Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6865
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Плоцкая губерния, Цехановский уезд вол. Залесье д. Шлям-Лозима
Дата крещения
18.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшкова Мария Ильинична
Отец - Горшков Илья Васильевич, рядовой (Симский завод)
Мать - Горшкова Анна Игнатиевна
Воспр. - Озимина Ольга Гавриловна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Оссовский Михаил Александрович, крестьянин (Плоцкая губерния, Цехановский уезд вол. Залесье д. Шлям-Лозима)
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