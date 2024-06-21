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Ширшова Пелагея Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшова Пелагея Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6864
Роль персоны
Мать
Дата события
18.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Ширшова Серафима Семеновна
Отец - Ширшов Семен Петрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Ширшова Пелагея Васильевна
Воспр. - Деулин Григорий Тимофеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Ольга Андреевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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