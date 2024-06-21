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Кузнецова Александра Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Александра Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6863
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Головченко Александр Кузьмич
Отец - Головченко Кузьма Филаретович, крестьянин (Уфимский уезд д. Князево)
Мать - Головченко Агрипина Васильевна
Воспр. - Головченко-Иванов Никита Филаретович, запасной рядовой (Уфимский уезд д. Князево)
Воспр. - Кузнецова Александра Георгиевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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