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Холоденин Федор Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Холоденин Федор Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6858
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной старший минер
Н.П. приписки кратко
Симбирская губерния, Сызранский уезд Паншинская вол. с. Паншино
Дата крещения
13.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Масленников Стефан Михайлович
Отец - Масленников Михаил Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Масленникова Варвара Мартыновна
Воспр. - Масленникова Евдокия Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Холоденин Федор Иванович, запасной старший минер (Симбирская губерния, Сызранский уезд Паншинская вол. с. Паншино)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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