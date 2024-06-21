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Сулимова Анна Никоноровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимова Анна Никоноровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6857
Роль персоны
Мать
Дата события
12.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Сулимов Гаврил Федотович
Отец - Сулимов Федот Лукианович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Сулимова Анна Никоноровна
Воспр. - Воронова Марина Тимофеевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Сулимов Семен Лукианович, отставной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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