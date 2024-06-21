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Комлев Александр Никонорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Александр Никонорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6856
Роль персоны
Отец
Дата события
11.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Комлев Михаил Александрович
Отец - Комлев Александр Никонорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Комлева Евдокия Евграфовна
Воспр. - Рындин Алексей Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Ксения Семеновна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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