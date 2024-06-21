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Базунов Дмитрий Федотович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Базунов Дмитрий Федотович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6855
Роль персоны
Отец
Дата события
11.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
отставной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Базунов Михаил Дмитриевич
Отец - Базунов Дмитрий Федотович, отставной рядовой (Симский завод)
Мать - Базунова Анастасия Михайловна
Воспр. - Тимакова Татьяна Петровна, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Яковлев Иван Яковлевич, запасной унтер офицер (Уфимский уезд Архангельская вол. с. Касимово)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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