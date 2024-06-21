Плеханова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлеханова Наталья Александровна

Плеханова Наталья Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Плеханова Наталья Александровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6854
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
врач
Н.П. приписки кратко
Миньярский завод
Дата крещения
11.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Иванова Наталья Константиновна
Отец - Иванов Константин Павлович, эпидемилогический лекарь Уфимского Земства (????)
Мать - Иванова Констанция Казимировна (Ядвига Ивановна)
Воспр. - Бострем Герман Иванович, горный инженер (????)
Воспр. - Плеханова Наталья Александровна, врач (Миньярский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close