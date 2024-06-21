Иванов Константин Павлович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Иванов Константин Павлович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 6854
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 11.07.1904
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- эпидемилогический лекарь Уфимского Земства
- Н.П. приписки кратко
- ????
- Дата крещения
- 11.07.1904
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Урожд. - Иванова Наталья Константиновна
Отец - Иванов Константин Павлович, эпидемилогический лекарь Уфимского Земства (????)
Мать - Иванова Констанция Казимировна (Ядвига Ивановна)
Воспр. - Бострем Герман Иванович, горный инженер (????)
Воспр. - Плеханова Наталья Александровна, врач (Миньярский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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