Харчевников Василий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарчевников Василий Иосифович

Харчевников Василий Иосифович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевников Василий Иосифович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6853
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Ягуткин Василий Васильевич
Отец - Ягуткин Василий Петрович, унтер офицер (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Верхне-Сергинский завод)
Мать - Ягуткина Анна Петровна
Воспр. - Еремина Агрипина Яковлевна, жена запасного фейерверкера (Симский завод)
Воспр. - Харчевников Василий Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close