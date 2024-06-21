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Акрымова Евдокия Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Акрымова Евдокия Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6851
Роль персоны
Мать
Дата события
04.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Акрымов Сергей Николаевич
Отец - Акрымов Николай Михеевич, крестьянин (Мензелинский уезд Макарьевская вол. д. Батракова)
Мать - Акрымова Евдокия Николаевна
Воспр. - Рудаков Ферапонт Павлович, мастеровой (Уфимский уезд Усть-Катаевская вол.)
Воспр. - Шикина Анастасия Михайловна, крестьянская девица (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Верхне-Сергинский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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