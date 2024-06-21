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Субботин Павел Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботин Павел Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7853
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.06.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Субботин Павел Васильевич
Отец - Субботин Василий Яковлевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Субботина Елена Яковлевна
Воспр. - Половина крестных отсутствует
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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