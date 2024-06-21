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Нассонова Анна Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нассонова Анна Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7849
Роль персоны
Мать
Дата события
20.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.06.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Нассонов Иван Данилович
Отец - Нассонов Данил Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Нассонова Анна Николаевна
Воспр. - Гузаков Иван Павлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Кузнецова Пелагея ????лаева, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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