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Горшков Петр Антониевич (Антлиевич)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Петр Антониевич (Антлиевич)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7848
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.06.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшков Петр Антониевич (Антлиевич)
Отец - Горшков Антоний Иванович (Антлий), мастеровой (Симский завод)
Мать - Горшкова Варвара Яковлевна
Воспр. - Горшкова Анна Ильинична, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Сухойкин Данил Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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