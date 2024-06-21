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Китаев Федор Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Китаев Федор Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7847
Роль персоны
Отец
Дата события
16.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.06.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Китаева Ольга Федоровна
Отец - Китаев Федор Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Китаева Александра Трофимовна
Воспр. - Китаев Алексей Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Разстегняева Пелагея Матвеевна, жена запасного унтер офицера (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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