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Козлов Прокопий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлов Прокопий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7845
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.06.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Чижик-Чечик Анна Кирилловна
Отец - Чижик-Чечик Кирилл Родионович, запасной надзиратель полкового лазарета (Черниговская губерния, Новозыбковский уезд мест. Семеновка)
Мать - Чижик-Чечик Александра Николаевна
Воспр. - Козлов Прокопий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Опарина Прасковья Петровна, жена запасного фельшера (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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