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Пердакова Александра Мироновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пердакова Александра Мироновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7843
Роль персоны
Мать
Дата события
10.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.06.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пердаков Тимофей Николаевич
Отец - Пердаков Николай Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пердакова Александра Мироновна
Воспр. - Пердакова Екатерина Яковлевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Филипов Михаил Иванович, крестьянин (Вятская губерния, Елабужский уезд Васильевская вол. д. Макан-Пильга)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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