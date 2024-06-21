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Парова Пелагея Леонтьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Парова Пелагея Леонтьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7841
Роль персоны
Мать
Дата события
08.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.06.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Паров Александр Дамианович
Отец - Паров Дамиан Емельянович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Парова Пелагея Леонтьевна
Воспр. - Мурзина Анастасия Аполлоновна, жена крестьянина (Усть-Катавский завод)
Воспр. - Паров Петр Емельянович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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