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Горшков Василий (Дмитриевич ??)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Василий (Дмитриевич ??)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7840
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.06.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Сулимов Павел Трофимович
Отец - Сулимов Трофим Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Сулимова Анна Стефановна
Воспр. - Горшков Василий (Дмитриевич ??), мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Сулимова Матрона (Афанасьевна ??), (дочь мастерового?) (Симский завод)
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