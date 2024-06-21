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Гусева Евдокия Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гусева Евдокия Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7837
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Опарин Дмитрий Михайлович
Отец - Опарин Михаил Кузьмич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Опарина Мария Николаевна
Воспр. - Гусева Евдокия Николаевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Рокутов Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
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