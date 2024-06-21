Китаева Таисия (незак. ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитаева Таисия (незак. ?)

Китаева Таисия (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Китаева Таисия (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7836
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Китаева Таисия (незак. ?)
Мать - Китаева Александра Евфимиевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Волкова Матрона Михайловна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Китаев Александр Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close