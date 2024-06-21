Рындин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРындин Алексей Петрович

Рындин Алексей Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рындин Алексей Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7832
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Харчевников Михаил Максимович
Отец - Харчевников Максим Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Харчевникова Александра Ермолаевна
Воспр. - Рындин Алексей Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Харчевникова Мария Максимовна, дочь мастерового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close