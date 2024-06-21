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Еремина Зинаида Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Еремина Зинаида Тимофеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7828
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Скарлыгина Мария Семеновна
Отец - Скарлыгин Семен Гаврилович, крестьянин (Ерал с.)
Мать - Скарлыгина Александра Кузьминична
Воспр. - Еремина Зинаида Тимофеевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Помыкалов Илья Фаддеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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