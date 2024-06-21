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Федюкова Елена Дмитриевна (Фидюкова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Федюкова Елена Дмитриевна (Фидюкова)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7827
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Федюкова Елена Дмитриевна (Фидюкова)
Отец - Федюков Дмитрий Ермолаевич (Фидюков), мастеровой (Симский завод)
Мать - Федюкова Ирина Евфимиевна (Фидюкова)
Воспр. - Буслаева Анна Евфимиевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Чевардин Андрей Игнатьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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