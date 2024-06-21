Козин Андрей Федорович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Козин Андрей Федорович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7825
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 18.05.1904
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- крестьянин
- Н.П. приписки кратко
- Ерал с.
- Дата крещения
- 18.05.1904
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Урожд. - Козина Клавдия Андреевна
Отец - Козин Андрей Федорович, крестьянин (Ерал с.)
Мать - Козина Прасковья Ивановна
Воспр. - Летанина Варвара Ивановна, крестьянская девица (Ерал с.)
Воспр. - Пилинов Назарий Фаддеевич (Ф - ?), крестьянин (Ерал с.)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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