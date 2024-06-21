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Шерстнева София Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шерстнева София Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7820
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена крестьянина
Н.П. приписки кратко
Красноуфимский уезд Атигский завод
Дата крещения
14.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Клавдия Ивановна
Отец - Кузнецов Иван Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кузнецова Анна Иосифовна
Воспр. - Кузнецов Данил Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шерстнева София Матвеевна, жена крестьянина (Красноуфимский уезд Атигский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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