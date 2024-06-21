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Попова Ольга Владимировна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Попова Ольга Владимировна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7819
Роль персоны
Мать
Дата события
13.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Попова Елена Вениаминовна
Отец - Попов Вениамин Леонтьевич, лесной кондуктор, техник сельского хозяйства (????)
Мать - Попова Ольга Владимировна
Воспр. - Андреев Владимир Михайлович, личный почетный гражданин, техник сельского хозяйства (????)
Воспр. - Редикорцева Мария Петровна, вдова коллежского советника (Екатеринбург г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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