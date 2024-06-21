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Жеребин Онисим Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребин Онисим Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7817
Роль персоны
Отец
Дата события
12.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
отставной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Жеребин Дмитрий Онисимович
Отец - Жеребин Онисим Петрович, отставной рядовой (Симский завод)
Мать - Жеребина Дарья Афанасьевна
Воспр. - Жеребин Никанор Иванович, сын солдата (Симский завод)
Воспр. - Сулимова Матрона Афанасьевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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